VIDEO | Martin Helme Mart Helme tagasiastumisest: ta tahab saada ka tulevikus vabalt rääkida, mida ta arvab

“Mart (Helme — toim) ise tahtis tagasi astuda,” ütles Martin Helme.

Küsimusele, miks Mart Helme ikkagi tagasi astub, kui isegi tema ei saa aru, milles on probleem ja mida peaminister kritiseerib, vastas Martin Helme, et Mart Helme tahab saada ka tulevikus vabalt rääkida, mida ta arvab.

Tema sõnul ei ole valitsuses vaba sõna võimalik. “Tuleb välja, et vist ei ole, jah.”

Küsimuse peale, miks astub tagasi Mart Helme, kui ka rahandusminister Martin Helme ütles, et Ameerika presidendivalimised on kindlasti võltsitud, sõnas Martin Helme, et Mardile heideti tema hinnangul pigem ette mahlakat väljendust, mitte aga jutu sisu.

EKRE aseesimees, siseminister Mart Helme ja erakonna esimees, rahandusminister Martin Helme ründasid oma eilses raadiosaates USA valimisi ja tulevast presidenti Joe Bidenit.

Helmed on veendunud, et USA järgmine president Biden on korrumpeerunud ja sealseid valimisi võltsiti. "Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles rahandusminister Martin Helme. "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida."

"Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti," lisas ta.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.