VIDEO | Martin Helme: Kingo ja Kuusik võeti maha fabritseeritud süüdistustega

ERR: Miks EKRE ei ole valmis valitsuse kodurahu huvides ühest ministrist loobuma?

Martin Helme: Aga see on juba kolmas minister, mis meil maha nokitakse fabritseeritud süüdistustega.

Kanal 2: Kas Järvik saab jätkata ainult seetõttu, et Kert Kingo pidi lahkuma?

Martin Helme: Tegelikult ei oleks tohtinud isegi Marti Kuusikut tagasi võtta

Delfi: Kas te väidate, et Marti Kuusiku süüdistused on fabritseeritud?

Martin Helme: Ma väidan, et üle poole aasta ei ole sealt midagi tulnud ja see poliitiline klapperjaht, mis seal siis toimus, ei ole kohtus ju kuhugi jõudnud

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles Delfile, et selline väide on kahetsusväärne. "Minu teada on väga selgelt tänaseks tunnistajate ütluste baasil läbi viidud kriminaalmenetlus kohtuistungi ootel. Materjalid on ju kohtusse ära saadetud ning prokuratuur ja uurimisasutused on oma töö ära teinud," ütles Aeg.

Ehkki EKRE seisukohad prokuratuuri suunal on justiitsministri sõnul kahetsusväärsed, ei pea Aeg neid ministrile kohatuks.

"Üks asi on poliitiline emotsionaalsus ja emotsionaalselt väljaöeldud väited, mis minu hinnangul kohati ületavad sündsuse piiri. Teine asi on valitsuse igapäevatöö ja valitsuse ülesannete lahendamine," ütles Aeg.

"Ei ole kuhugi jõutud"