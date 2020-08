VIDEO | Martin Helme keeldus valitsuse pressikonverentsil Delfi küsimusele vastamast. Peaminister seda ei kommenteerinud

Delfi ajakirjanik päris Helmelt ja peaminister Jüri Rataselt Porto Franco kinnisvaraarendusele laenu andmise kohta. Seepeale ütles rahandusminister, et ei pea mõistlikuks Delfile vastuseid anda.

"See on see libauudiseid tootev portaal, kus töötavad Paris, Kiisler, Koorits, Roonemaa. Ma pean ütlema, ma ei loe Delfit, sealt ei saa midagi peale libauudiste. Ma soovitan ka teistel mitte lugeda," sõnas Helme.

Äripäeva ajakirjanik küsis mõni aeg hiljem Rataselt, kuidas ta kommenteerib seda, et tema valitsuse minister keeldub vastamast valitsuse pressikonverentsile akrediteeritud väljaande ajakirjanikule.

Peaminister ei kommenteerinud Helme avaldust, vaid ütles, et rahandusminister andis just küsimusele vastuse. Ratas viitas Porto Franco kohta käinud küsimusele, mida küsisid ka teised ajakirjanikud.

"Sõna on vaba," ütles muigav Helme pärast Ratase vastust.