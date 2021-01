VIDEO | Martin Helme Jüri Ratta soovitusest lõvišokolaad koju jätta: peaminister teab, et mulle magus meeldib

Paljud ettevõtjad, eriti just turismisektori ja toitlustuse tegutsejad, on heitnud valitsusele ette segast ja vähest infot ning kesiseid toetusi. Martin Helme selgitas, et valitsus aitab eelkõige neid ettevõtteid, kes on ausalt makse maksnud. "Meil on olnud, jah, märgukirju sellistelt ettevõtetelt, kelle puhul on selge, et nad pole varem üldse makse maksnud või neil on muud segadused olnud," ütles ta. "Küllap need ettevõtjad, kes abi saavad ja kelle varasem käitumine annab põhjust... Raha kättesaamine või taotlemine ei ole raske protsess," lisas ta.

Täna avati taotlusvoor turismifirmade toetuseks, alla poole tunni oli huviliste piir täis saanud. Väidetavalt jäi arvestatav osa ettevõtteid ukse taha. Helme kinnitas, et summa polnud see, mida turismisektor küsis. "Tuleb arvestada, et sektor küsis saamata jäänud tulu kompenseerimist, me pole kunagi öelnud, et läheme sellises mahus kedagi aitama," põhjendas minister.

Pärast viimast isa-poeg Helmede pühapäevast raadisaadet kritiseeris peaminister Jüri Ratas neid ja soovitas lõvišokolaad koju jätta. Helme sõnas, et peaminister teab, et talle magus meeldib.