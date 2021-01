VIDEO | Martin Helme: Isamaa tänane juhtkond eelistaks praeguse koalitsiooniga jätkata

"Isamaa tänase juhtkonnaga meil väga hea koostöö, põhimõtteliselt hästi paika settinud üksteise mõistmine. Ikka nageleme, aga mul ei ole kahtlust, et tänane Isamaa juhtkond eelistaks praeguse koalitsiooniga jätkamist ," ütles Helme kaalukeeleks oleva Isamaa kohta.

Ta kinnitas, et EKRE on Isamaaga juba rääkinud, aga viimaste otsustada on, kuidas nad edasi lähevad.

Kuigi räägitud on ka sellest, et sama võimuliit jätkabki ja välja vahetatakse ainult peaminister, siis ütles Helme, et tõenäoliselt ootaksid sel juhul ees siiski suuremad muudatused. "Ma arvan, et sellisel juhul vaatame kohtade jaotust laiemat ja koalitsioonilepingusse peaks sisse vaatama," sõnas ta.

Koalitsioonilepingu järgi kuulub peaministri koht Keskerakonnale ja kes sellele kohale järgmisena valitakse, on keskerakondlaste otsustada. Helme ütles, et kuigi tava järgi kuulub peaministri koht erakonna esimehele, siis kavatseb valitsusjuhi ametist tagasi astunud Ratas siiski Keskerakonna esimehena jätkata.

"Missugused on nende sisemised loogikad, mõtted ja ettepanekud, seda peavad nad ise otsustama ja siis ka meile rääkima," ütles Helme. "Ma usun, et nad räägivad meile enne kui ajakirjandusele, aga me ei ole seal praegu veel," lisas ta.

Mis saab referendumist?

Ratas ütles eile oma tagasi astumisest teatades, et valitsuse lagunemise tõttu võiks ka täna plaanitud abielureferendumi eelnõu teise lugemise riigikogu päevakorrast maha võtta. Helme nõustus, öeldes, et praeguses olukorras on suur tõenäosus, et lõpphääletust kukuks läbi.

"Me oleme arutanud, et võtame ta päevakorrast välja, mitte ei võta eelnõud tagasi," sõnas ta. See tähendab, et teise lugemise juurde saab soodsamates oludes tagasi tulla.