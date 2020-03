VIDEO | Martin Helme: Eestis on koroonaviirusesse nakatunud inimesi umbes 70, riik võtab vähemalt miljard eurot laenu

Ülevaade koroonaviiruse levikust

Kell 18 kinnitati terviseametist Delfile, et ametlik number on praegu 68 - just nii palju on praeguse seisuga nakatunute arv. Kuna osade tänaste testide tulemused pole hetkel veel teada, siis ilmselt võib täna see number veel kasvada. Terviseametist lubati, et testide tulemustest teavitatakse avalikkust esimesel võimalusel.

Mis Eesti piirkondades nakatunud, kus nüüdseks tõus (arvestades, et juba circa 70 inimest diagnoosi saanud)? Kiik ütleb, et tõus mitmes Eesti piirkonnas korraga, need tõusud on üksteisest sõltumatud.

Kui palju on koroonapatsiente haiglas? Kiik ütleb, et ta ei tea seda, ülevaade on haiglatel.

Kas haiguslehtede kompenseerimine esimesest päevast on laual? Kiik ütleb, et seda arutatakse. Otsuseid veel pole. "Ei tahaks anda katteta lubadusi."

Kiik viitab, et inimesed on aru saanud, mis hädaolukord on ja võetud kasutusele vastavad meetmed, et tõkestada viiruse levikut.

Helme ütleb, et leviku ehk nakatunute arvu kiirus on kasvanud samas tempos teiste riikidega.

Kiik ütleb, et number kasvab ilmselt peagi üle 100. Ta loetleb üles riskirühmad, näiteks vanurid.

Helme ütleb, et haigus levib üle Eesti. Täpset numbrit ta ei tea, aga nagu eespool mainitud - tema räägib, et 70 kanti.

Kust miljard tuleb? Helme ütleb, et maailm on raha täis, keskpangad on seda juurde trükkinud.

Helme: 70 on positiivse diagnoosiga. Veel hommikul oli vastav number 41.

Helme rõhutab, et ei tegeleta sendi saagimisega. "Meil ei ole mõtet ennast petta, oleme väga suures majandussituatsioonis, tervisesituatsioonis, on vaja terve ühiskond mobiliseerida, sel on küljes oma hinnalipik."

Helme ütleb, et laen võetakse igaks juhuks, kuna praegu on laenamine mõistlik (laenutingimused on head). Kui olukord läheb seoses koroonaviiruse levikuga hullemaks, on ka kallim laenu võtta.

Helme kasutab taas väljendit, et majandus on šokis. "Eelarve tasakaalul pole tähtust, on tähtsamaid prioriteete," lausub ta ja loetleb, et meil on reserve ehk vaba raha, mida kasutada.

Mis summad esimestel kuudel kuluda võivad? Kiik ütleb, et riigieelarve miinus teda muretsema ei pane. Ta viitab taas töötukassa reservidele. Ta räägib sajast ja enamast miljonist eurost, mis võib kuluda. Kiik lisab, et praegu on suur teadmatus, kaua peavad inimesed töölt kõrval olema jms.

Töötukassa reservidesse on kogunenud korralik summa, mida nüüd kasutada saab. Ülejääk on. Selliste olukordade jaoks on reservid olemas.

Helme kasutab väljendit jõhker šokk. Helme ütleb, et riik võtab laenu vähemalt miljard eurot.

Kus maksulangetus? Helme: toitlustus, hotellindus, laevandus. Konkreetseid meetmeid veel pole.

Helme ütleb, et numbrid kasvavad veel 10-15 päeva (diagnoositakse ka neil, kes haigestusid enne erakorralise olukorra kehtestamist). Pärast seda on näha, kas praegu vastu võetud meetmed on aidanud või mitte. Kui siis nakatunute arv ei lange, peab valitsus kaaluma, mida muud ette võtta.

Helme ütleb, et testidemaht on nüüd väga suur. Tegeletakse uue korraldusega, kuidas saab testimist hallata ja korraldada.

Ministri jutust jääb kõlama, et tõesti - alati pole võimalik teha testi ka sümptomite puhul. Tehakse ennekõike kohe neil, kel eriti rasked haigusnähud.

Kui inimene on kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga, siis on suunis haigusleht määrata. Mis testimisse puutub, siis Kiik ütleb, et tehakse jätkuvalt vastavalt võimekusele.

Kiik toob näite, et Eestis on tehtud test ka peiteajal - test negatiivne. Aga hiljem on samal inimesel tehtud test sümptomite ilmnemisel, siis on selgunud, et ikka haige. Kiik toonitab, et enne kindlaid sümptomeid pole mõtet testi teha.

Kiik ütleb, et päevas tehakse üle saja testi. Analüüsivõimekus on tema kinnitusel kasvanud. Kui aga inimene selgelt sümptomitega ja pereliikmel kahtlus, siis perearst otsustab, kas teha test kohe või mitte.

Hommikul räägiti 41 nakatunust, mis number on nüüd? Kiik ütleb, et proove kogutakse üle Eesti ja analüüsitakse samuti üle Eesti. Kiik räägib, et kulub aega, et ülevaade saade. Lühidalt öeldes: tema hetkel värskeid andmeid ei edasta.

Helme märgib, et rahandusministeerium teeb konkreetse ülevaate meetmete reast, kus juures võimalik jõustumise ajaraam, kulu ja muu vajalik. Mõnel juhul on vaja näiteks valitsuse otsust või nõukogu (näiteks haigekassa) otsust.

Helme räägib, et tahetakse teha maksuleevendusi ja osa kahjusid võidakse kompenseerida. See on muidugi kulu riigi rahakotile. Kui vaadata kulusid kokku ja stimuleerivaid meetmeid - 1,5 miljardit kuni 2 miljardit võib tänavu ja järgmisel aastal olla see summa, mis selle peale kulub.

Helme kinnitab, et majandust tahetakse stimuleerida. Esmased meetmed on läbi Kredexi, et tagada ettevõtetele likviidsust.

Helme ütleb, et maksulaekumine võib väheneda suurusjärgus 400 miljonit eurot.

Helme sõnul on soov, et Eesti majandus jääks plusspoolele ehk kasvama.

Helme ütleb kiirhinnangu kohta, et leebe mõju majandusele võib olla, et kaotame kaks protsendipunkti. Karm mõju on miinus viis protsenti. "See on juhul, kui me ei tee midagi," ütles ta negatiivse stsenaariumi kohta.

Martin Helme sõnab, et tehti kokkuvõtteid tööjaotusest. Helme: hakkab tekkima parem pilt, mis on meie riskid, mis on meie võimalikud meetmed. Lisaks sellele, mis töötukassast räägitud, otsime võimalusi, kuidas karantiinis inimeste haiguspäevad kompenseerida.

Kiik ütleb, et komisjon jätkab oma arutelu tunni aja pärast.

Kiik räägib, et Saaremaa ja mandri ühendust ei katkestata. Olukorraga kohapeal tegeletakse muidugi tõsiselt. Ta viitas, et tähtis on, kuidas toetada Kuressaare haiglat.

Terviseameti labor tuvastas eile 24 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 41 inimesel. Nakatunuid on piirkonniti Harjumaal 21, Saaremaal 16 ja Tartumaal 4. Terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega.

