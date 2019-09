VIDEO | Martin Helme: eelarve on pingeline, kuid pole põhjust paanikaks ja ahastuseks

"Võrreldes kevadega väga põhimõttelisi muutusi ei ole. Meie praegune prognoos ütleb, et me ootame teatavat majanduse kasvu vähenemist järgnevatel aastatel. Majanduskeskkond on jahenenud. Kusjuures Eesti majandusel läheb jätkuvalt väga hästi, aga me näeme, kuidas meie peamistel majanduspartneritel on selgeid jahenemise märke, ja see jõuab varem või hiljem ka meieni. Aga see veel otseselt ei tähenda eelarve mõttes mingisugust suurt muutust," kommenteeris Helme täna valitsusele tutvustatud ja esmaspäeval avalikkuse ette jõudvat suvist majandusprognoosi.

Helme kinnitas, et rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos, mis on aluseks ka tuleva aasta riigieelarve koostamisele, näitab, et riigieelarvet tuleb kärpida, kuid kevadel räägitud ligi 100 miljonist on praegune summa väiksem.

"Eelarve on jätkuvalt pingeline. Riigieelarve strateegia (RES) otsused on võetud arvesse ka meie suveprognoosis ehk siis nüüd valminud prognoosis, kokkuhoiukohtade otsimise vajadus on jätkuvalt olemas, aga see number on muutunud pisut väiksemaks," kinnitas Helme

Kui palju tuleb riigieelarves kokku hoida, Helme veel ei täpsustanud. "Praegu ei saa seda öelda, sest jätkuvalt tehakse täpsustavaid arvutusi ja on mitmeid selliseid sisendnumbreid, mida me peame üle käima ja üle kontrollima. Näiteks on meil veel täna raske öelda, millised on suurte riigile kuuluvate ettevõtete dividendid 2020. või 2021. aastal. Meil on muid selliseid numbreid, mis kahtlemata eelarveprotsessi mõjutavad, aga kus meil on vaja tegelikku numbrit täpsustada," selgitas Helme.