VIDEO | Martin Helme ajas ju raadios sama juttu mida isagi, miks tema tagasi ei astunud? Jüri Ratas vastata ei oska

“See oli selge, et pärast sellist raadiosaadet, pärast neid väljaütlemisi ma ei näinud kuidagi võimalust, et nii oleks saanud jätkata. Ma arvan, et see oli Mardilt (Helme — toim) õige otsus,” ütles Jüri Ratas pärast koalitsiooninõukogu koosolekut.

"Selles, et Ameerika Ühendriigid on demokraatlik õigusriik, ei kahtle keegi. See vastab tõele, et seal on kohtus erinevad vaidlused. Mina olen soovinud õnne ja edu uuele Ameerika Ühendriikide presidendile Joe Bidenile. Aga selge on see, et vaidlused kohtusüsteemis täna käivad," märkis Ratas.

Küsimusele, miks ainult Mart Helme tagasi astub, vastas Ratas, et see on olnud Mart Helme otsus. “Ma arvan, et Mart on teinud õige otsuse, et koalitsioon saab edasi minna. Teiselt poolt oli tõesti arutelu selle üle, et kas USA on — mis oli ka ju seal saates — demokraatlik õigusriik. Selles osas keegi kahtlusi täna ei esitanud. Nad ütlesid, vastupidi, et on, aga, loomulikult, selle juurde käivad ka kohtuvaidlused ja täna on need kohtuvaidlused olemas.”

Küsimusele, kuidas saab valitsus konstruktiivselt jätkata, kui ka Martin Helme jagab neid vaateid, mille pärast Mart Helme tagasi astus, vastas Ratas, et täna ei olnud juttu, et keegi oleks Joe Bideni suhtes halvustav olnud. "Selge on see, et peale seda raadiosaadet oli üsna võimatu sellisel kujul edasi minna. See, et siseminister on esitanud tagasiastumisavalduse, näitab seda, et koalitsioonil on võimalik edasi minna."

Ratas kinnitas, et on Mart Helme tagasiastumisavalduse kätte saanud.

Peaminister ütles et täna ei toimunud arutelu Martin Helme väite üle, et USA presidendivalimised on võltsitud. "Täna oli juttu, et USA on demokraatlik õigusriik. Ma kindlasti usun seda 100 protsenti, et USA on demokraatlik õigusriik. Nii, nagu igas riigis on oma kohtusüsteem, on kindlasti Ameerika Ühendriikides oma kohtusüsteem. Mina olen Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste osas sõna võtnud. Olen soovinud jõudu Joe Bidenile, tema uuele administratsioonile. Kindlasti Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel on väga olulised strateegilised liitlassuhted, kaitsepoliitika-alased suhted ja neid me peame mitte ainult hoidma, vaid igapäevaselt ka arendama.”