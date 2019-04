VIDEO | Marti Kuusiku vastuoluline jutt: naise käeluumurrust rääkis minister eile kaks versiooni

Delfi ja Päevalehe ajakirjanik Joosep Tiks vestles Kuusikuga eile pealelõunal Toompeal. Ta küsis, kuidas ikkagi juhtus, et Karinil eelmisel aastal käeluu murdus. "Inimene kukkus, koduhoovis, talvel. Mis sellest nagu minuga... ?"

Olite ka seal kodus, kui see juhtus?

Ma tõesti ei mäleta. Ma ei tea seda.

Kust te siis teada saite, et tal käeluu murdus?

Karin Kuusikul on kõik ... suuorgan olemas. Ta saab rääkida.

Kas te saite samal päeval teada, järgmisel päeval?

Ilmselgelt ma sain samal päeval teada. Et see ei ole mingi asi, mida inimesed omavahel ei jaga. Aga nüüd ma lõpetaksin.

Eile õhtul andis Kuusik intervjuu ka "Ringvaates". Ka seal uuriti käeluumurru kohta. "No see juhtum, millest siin üldse kogu see kammajaa - kuidas öelda - põhiliselt kirjeldatud on, pärineb eelmisest aastast. Nii et, jah, tal esines õnnetus, mille tagajärjel käeluu murdus," vahendab ERR tema öeldut. "Inimene kukkus. Oma koduhoovis," lisas ta.

Seejärel aga väitis ta, et teda polnud kodus. Veel päeval rõhutas Kuusik, et ei mäleta, kas oli kodus. "Ma arvan, et lihtsalt inimene kaotas tasakaalu, kukkus ja kõik. Minu reaktsioon seejuures nagu ei saanudki olla sellepärast, et mind ei viibinud sel hetkel seal kohapeal. Ta lihtsalt pidi toimetama endaga."