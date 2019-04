VIDEO | Marti Kuusik: Eesti majandus vajab suurt digipööret

Täna viimasena presidendi juures käinud Kuusiku kohtumine riigipeaga vältas ligi tund aega ja pärast seda ütles ta ajakirjanikele, et kõne all oli ka EKRE retoorika. "President soovitas hoida viisakat, tsiviliseeritud joont ja mul kahtlemata ei ole ka mingit põhjust sellega mitte nõustuda," sõnas Kuusik ja lisas, et suhtlus peaks olema mõlemalt poolt konstruktiivne, inimlik ja partnereid austav.

Küsimusele, kumb on tema jaoks olulisem, kas ettevõtlus või infotehnoloogia, vastas Kuusik, et infotehnoloogia on väga suur ettevõtluse osa ja Eesti jaoks väga suur võimalus. "Meil on vaja teha ära suur digipööre majanduses ja see hõlmab kõiki majandussektoreid," sõnas ta.

President Kersti Kaljulaid kohtus täna ja kohtub ka homme uue valitsuse ministrikandidaatidega, kellele tal on enne ametissekinnitamist täiendavaid küsimusi. Täna olid Kadriorgu kutsutud Isamaa liikmest rahvastikuministri kandidaat Riina Solman ja Eesti Konservatiivse EKRE liikmetest maaeluministri kandidaat Mart Järvik, keskkonnaministri kandidaat Rene Kokk ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik. Homme kohtub riigipea aga Isamaasse kuuluva välisministri kandidaadi Urmas Reinsalu ja EKRE-sse kuuluva siseministri kandidaadi Mart Helmega.