Mis Estoniaga ikkagi juhutus? "Minu tõde on see, mida ma tean uurimiskomisjoni raportist," ütleb Mart Laar. "Ma ei saa väita, et see oleks absoluutne tõde." Ta meenutab, et 25 aastat tagasi tundus lihtsalt võimatu, et lihtsalt niisama, õnnetuse käigus läheb nii suur laev põhja.

Laar kinnitab, et Eesti ei vedanud kindlasti Estonia pardal mingit sõjatehnikat, selliseks tegevuseks polnud ta luba andnud. "Ma ei tea, kas Rootsi midagi vedas või mitte," lisab ta samas.

Täispikka saadet Mart Laariga saab vaadata siit.