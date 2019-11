VIDEO | Mart ja Martin Helme said ülevaate rahapesu kriminaalasjadest. Endised siseministrid näevad ohumärke: kas meil on poliitiliste menetluste aeg?

Küsisime siseministrilt ka seda, kuidas võiks poliitilist kultuuri mõjutada see, kui tavaliselt poliitikud ei tohi sekkuda käimasolevatesse kriminaalasjadesse, aga nüüd tundub, et nad seda teevad. “Aga me ei sekkugi,” kinnitas Mart Helme. “Siseministrina on mul loomulikult iga hetk võimalik kutsuda välja ükskõik missuguse kriminaalasjaga tegelev politseinik, et vajaduse korral saada täiendavat informatsiooni. Ma olen inimene, kellel on kõik kõige kõrgema riigisaladuse valdamise ja käitlemise load ja seetõttu oleks äärmiselt kummaline, kui mulle keegi ütleks, et ei kulla sõber, sulle me mingisugust informatsiooni ei anna. Siseminister, peaminister ja president ja ka väga paljud teised ministrid - mitte küll kõik ministrid - on riigisaladuslubade valdajad ja loomulikult on neil mitte ainult õigus, vaid ka kohustus tihtipeale selle informatsiooniga tutvuda,” leidis ta.

Riigisaladus ja kriminaalmenetlus on siiski erinevad asjad. Riigisaladuse luba ei tähenda kriminaalmenetluse andmetele ligipääsu. Nimelt katab kriminaalasja andmetele ligipääsu kriminaalmenetluse seadus ning see ütleb üheselt, et kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. Andmete avaldamine on kriminaalmenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides lubatud siis, kui see ei soodusta kuritegevust ega raskenda kuriteo avastamist; ei kahjusta Eesti Vabariigi või kriminaalmenetluse huve; ei sea ohtu ärisaladust ega kahjusta juriidilise isiku tegevust; ei kahjusta andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul.

Ent teadmisvajadus pole sama, mis poliitiline uudishimu. See tuleneb vajadusest teha mingisuguseid otsuseid, näiteks menetluste planeerimisel apoliitilistes õiguskaitseorganites. Toome näite: kui kapo avastab, et Venemaa on suurendanud mõnedes oma struktuurides rahastust, kannab kapo sellest ette riigi julgeoleku eest vastutavale siseministrile, et viimane saaks vajadusel teha omapoolseid otsuseid. Rahandusministri puhul on teadmisvajadus aga näiteks see, kui teabekogumisel tuleb välja, et kuskil on suurenenud mingisugused rahaülekanded. Rahapesu-ja terrorismirahastamise tõkestamine on rahandusministri kontrolli all.

Endised siseministrid laidavad: skandaalne uus lähenemine

“Kas meil on käes poliitiliste menetluste aeg,” küsis endine siseminister Kalle Laanet Mart Helme kommentaari peale. Laaneti sõnul on EKRE valitsuses olek toonud kaasa ja loonud poliitilise kultuurituse. “See, et minister mõtleb, et kutsub - või ehk ongi juba kutsunud - välja enda juurde aru andma konkreetsed menetlejad konkreetsete menetlusseisude üle, on demokraatlikes riikides, sealhulgas Eestis, uus lähenemine. See ei käi meie poliitilise kultuuri juurde. Ma ei tea, et viimase 15 aasta jooksul oleks ükski siseminister nii käitunud,” ütles Laanet.