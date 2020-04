VIDEO | Mart Helmel ealine eriolukord riigikogus: kustuva kuulmisega minister ei mõista küsimusi

Esmalt ei kuulnud Helme, mille eest vabandamist nõudis Jürgen Ligi. „Ma väga vabandan, ilmselt mõningast, ma ei oska öelda, ealisest eriolukorrast tulenevalt ma ei kuulnud, mida inetut on öeldud. Mille eest ma vabandama peaksin?,“ palus Helme Ligi küsimust korrata.

Järgmiseks jäi Helme enda väitel hätta Ivari Padari küsimusest aru saamisega. „Ma pean tunnistama, et mul on alati siin infotunnis väga ebamugav, sellepärast, et vähe on rahvasaadikuid, kes räägiksid sellise selge, jõulise, tugeva häälega, nii et minu kustuv kõrvakuulmine sõna-sõnalt suudaks vastu võtta ja registreerida, mida siis ikkagi öeldi, mida küsiti. Mulle jäi praegu ka pool juttu ausalt öeldes selgusetuks,“ märkis Helme Padari küsimusele vastama hakates.

Kõva kuulmisega Helmele tuli appi riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes kutsus üles kõvema häälega ministrile küsimusi esitama. „Kahjuks ei ole võimalik mikrofone enam kõvemaks keerata, nad on üsna lõppu keeratud. Teineteise parema arusaamise huvides paluks siis lihtsalt kõvema häälega rääkida,“ pöördus Põlluaas saali poole.

Vaata videost, kas Ivari Padar suutis seepeale piisavalt kõva ja selge häälega küsida, mis Helme ealise eriolukorra lahendas!