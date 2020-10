VIDEO | Mart Helme valitsuskriisist: võtame kõik vastastikused süüdistused maha ja alustame puhtalt lehelt

“Me läheneme pidevalt, aga teate, see on niisugune planeetide vaheline lähenemine, et kord lähenetakse, siis kaugenetakse, aga tänase päeva jooksul — ma loodan ja usun — toimub terve rida konstruktiivseid jutuajamisi. Ma ei julge öelda, et tänase kuupäeva, aga kindlasti homse kuupäeva sees liigume edasi juba mingi lõpplahenduse poole,” ütles Helme Delfile.

Helme hindas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni säilimise tõenäosuseks naljaga pooleks 50:60.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles eile, et mõlemad osapooled — nii Keskerakond kui EKRE — peaksid olema valmis kompromissideks. Sellest tõukunud küsimusele, milles oleks EKRE nõus järele andma, vastas Helme, et sellest täna ja võib-olla homme räägitaksegi.

Helme sõnul ei ole kõne all midagi sellist, sealhulgas abielureferendumi kuupäeva muutmine, mille suhtes võiks kindlalt öelda, kas tehakse järeleandmisi või mitte. "Istume maha, räägime. On toimunud telefonivestlusi, on kombitud meeleolusid," sõnas Helme.

Küsimusele, kas ta oleks nõus ka Deutsche Wellele antud intervjuus geikogukonna kohta öeldut pehmendama, vastas Helme, et tema sõnavõtud olidki väga pehmed. "Ajakirjandus liialdab minu sõnavõtu karmusega."

Helme lisas hiljem, videost välja jäänud osas, et praegu tegeletakse kokkuleppe saavutamisega.

Viimaste päevade vaidluse kohta, kas arutelu käib selle üle, mida tema geikogukonnast arvab, või selle üle, kes üldse selle kriisi põhjustas, ütles Helme, et toimunud on edasiminek. "Täna otsustasime, et me võtame kõik vastastikused süüdistused maha. Ehk me alustame puhtalt lehelt."

Sõnavõtt geide teemal põhjustas valitsuskriisi

Eelmise nädala lõpus lahvatas Mart Helme sõnade tõttu järjekordne skandaal. Deutsche Welle küsis, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle.

"Las jooksevad Rootsis. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt," ütles Helme.

"Kas teie vaatate ebaviisakalt?" küsis Deutsche Welle ajakirjanik.

"Mina vaatan tõesti ebasõbralikult," vastas Helme.

"Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks," märkis ajakirjanik.