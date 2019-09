VIDEO | Mart Helme: sisekaitse reserv on mõeldud kriisideks, mitte politsei, piirivalve või kaitseväe lünkade täitmiseks

Täna tutvustati siseministeeriumis plaani luua mastaapsete kriisidega paremaks toimetulekuks sisekaitse reserv. Plaan on kirjas ka koalitsioonilepingus. Ühtlasi leppis võimuliit kevadel kokku, et politsei- ja piirivalveametisse luuakse eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksus, kuid siseminister Helme sõnul need kaks ideed omavahel otseselt seotud ei ole.

"Sisekaitse reserv on reserv, mis mobiliseeritakse kriisiolukorras. See ei ole üksus, mida hakkame kasutama igapäevaselt mingisuguste politse või piirivalve või kaitseväe lünkade täitmiseks," sõnas Helme. "Sisekaitse reserv on multifunktsionaalne kriisiolukorras tegutsemise reserv."

Helme selgitas, et kuigi nii politsei kui ka piirivalve saavad rahuajal oma ülesannete täitmisega hästi hakkama, vajavad nad kriisiolukordades abi. "Kui meil tekib mingi kriisiolukord - on mingi katatroof, inimeste evakueerimise vajadus, massiline illegaalne piiriületus, millele meie piiripatrullid ja kordonid ei suuda reageerida selles mahus nagu on vaja -, siis meil on vaja seda reservi, mille tõmbame sinna kohta, kus see kriis parasjagu kõige akuutsem on. Ka sõjaolukorras on vaja kaitseväele toetust politseilise tegevuse raames ja ka sellisel juhul on sisekaitse reserv see, kes seda toetust annab."

Siseminister tõi näiteks, et tänapäeval algavad riikidevahelised konfliktid tavaliselt siseriiklikest konfliktidest ja kaitsevägi on sellises olukorras piiratud võimekuse ja volitusega. Näiteks massirahutuste kontrolli alla võtmine on politseiline ülesanne ning just sellistel puhkudel saaks kasutada sisekaitse reservi.