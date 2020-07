VIDEO | Mart Helme: sisekaitse reserv ei konkureeri inimeste pärast kaitseväe ja kaitseliiduga

Helme plaan tekitas tugevat vastuseisu kaitseministeeriumis, mis kartis, et siseministeerium tahab õigust kaitseväe ja kaitseliidu parimaid inimesi omale sisekaitse reservi noppida. Täna kinnitas Helme, et siseministeerium ei taha kelleltki midagi ära võtta, vaid sisekaitse reservi tahetakse võtta neid inimesi, kellel pole muid riigikaitselisi kohustusi.

"Meie soov on luua sünergiat, mitte midagi ära võtta, vaid, vastupidi, juurde anda," ütles Helme.

Helme ütles, et 1100st abipolitseinikust on umbes 400 selliseid, kes kuuluvad ka kaitseliitu. Sõja korral lähevad nad ära ja politseil pole neid enam võimalik kasutada. Olukorra lahendamiseks on kavas võtta juurde 1200 abipolitseinikku, keda saaks kriiside ajal abiks võtta ja kellel poleks teisi kohustusi.

Ta meenutas hiljutist koroonakriisi, kui abi oli vaja piiri ja saarte liikluse kontrollimisel, aga ka karantiinist kinnipidamise kontrollimisel. Inimesi otsiti igalt poolt, appi võeti abipolitseinikke, sisekaitseakadeemia kadette ja kaitseliitlasi. Ent vabatahtlike probleem on, et nad ei saa pikalt abiks olla, sest nad peavad ka tööl käima.

Helme ütles, et kaitsevägi ja kaitseliit tegelevad sõjalise riigikaitsega, mis erineb oluliselt siseriiklikust korrakaitsest, selle väljaõpe ja varustus on erinevad. Seetõttu on nende kasutamise võimalused korrakaitses piiratud ja politsei vajab eraldi reservi sedalaadi kriiside jaoks, mille käigus on vaja sulgeda piire või suruda maha massirahutusi.

Helme lootis, et 1200 inimese leidmine sisekaitse reservi jaoks pole liiga keeruline, sest aegade jooksul on kümned tuhanded inimesed läbinud ajateenistuse, võtta saab ka naisi, kes ajateenistuses ei käi.

Inimeste motiveerimiseks tahab Helme pakkuda neile nii head väljaõpet kui varustust, palka ja head seltskonda.