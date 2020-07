VIDEO | Mart Helme pühendas lahkumiskõne võõrtööjõu kartusele. „Ütlesin peaministrile jõhkralt“

Täna toimuval EKRE kongressil valitakse Mart Helme järeltulijaks erakonna esimehe kohal eeldatavasti rahandusminister Martin Helme. Oma lahkumiskõnes seletas Mart Helme, miks team taandumine just nüüd päevakorda tõusis ja avaldas lootust, et juhi vahetuse toel saab EKRE-st järgmiste valimiste järel peaministripartei.

Kuid lahkuval esimehel oli ka oma erakonna liikmetele sõnum, et ei kavatse oma võitlust katki jätta. Kõige olulisema küsimusena tõstis ta esile kuuma arutelu võõrtööjõust, kus ennustas, et kui praegu uksed lahti tehakse, siis muutub terve Eesti 20 aasta pärast Ida-Virumaaks.

„Minu süda on alati tuksunud Eestile. Eestile, mida tahame hoida Eesti rahva koduna. Meil oli eelmisel nädalal koalitsioonis rida kohtumisi, kus murdsime piike võõrtööjõu küsimuses. Ütlesin peaministrile jõhkralt. Tead, Jüri, 20 aasta pärast mina ei ole enam aga sina oled veel noor. Vaata, mis on juhtunud Tallinnas, siin ei ole enam võim enam eestlaste käes. Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa ja sind ei ole enam vaja enam, sest nad valivad omale oma kõlvartid ja yana toomid,“ rääkis Helme.

Helmel olid näited varuks, mis veel siis edasi juhtuma hakkab. „Eelmisel nädalal lugesime uudist, kuidas Stockholmi kesklinnas sisserännanute gängid pidasid omavahel tulevahetust. Rootsi kuningriigis!“ hüüdis Helme ja väitis, et ainult EKRE seisab veel sellele vastu.

„Oleme võitluse keskmes, mitte ilma asjata pole liberaalne meedia, poliitiline spekter, kõik erakonnad ja sealhulgas ka koalitsioonis, sest nemad on alla andnud. Aga meie ei kavatse alla anda,“ sõnas ta.

Helme sidus selle küsimusega ka Laagna tee surmakutsari juhtumi. „Kaalul pole midagi muud kui Eesti, kus räägitakse Eesti keelt, kus võõrad gängid ei pea tulistamisi. Aga vaadake, mis toimus Laagna teel. Kas ta oli võõras või oma? Ma esitan sellise retoorilise küsimuse, et ajakirjandus pärast mind ei süüdistaks.“