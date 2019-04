VIDEO | Mart Helme: Poola on meie kõige olulisem strateegiline liitlane

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esimeeste poolt täna allkirjastatud koalitsioonileppes on kirjas, et Eesti jätkab strateegiliste suhete arendamist Ameerika Ühendriikidega, Põhja- ja Baltimaadega, mainimata on jäetud Euroopa Liit.

"On mainitud, et Eesti jätkab Euroopa Liidu liikmena," kostis selle peale Helme ja lisas, et koostööd tahetakse oluliselt suurendada Poolaga. "Me peame Poolat oma kõige olulisemaks strateegiliseks liitlaseks."

Piirivalve teema kommenteerides ütles Helme, et tänasesse politsei- ja piirivalveametisse on kavas luua omaette struktuur piirivalve jaoks. "Suurendame isikukoosseisu, spetsialiseerime väljaõpet, loome spetsiaalse piirivalve reservi, vaatame üle nende kohutused, relvastuse, reageerimisajad" loetles ta.

Helme ütles, et piirivalvet ei taastata täpselt sellisel kujul nagu see varemalt oli.