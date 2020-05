VIDEO | Mart Helme piirivalve kiirreageerimisüksusest: jaanipäevaks peab esimene 70-meheline üksus olema komplekteeritud

Minister põhjendas 32,5-kilomeetrise piirilõigu kriitilisust sellega, et seal toimub kõige elavam salakaubavedu ning just kagupiiril on toimunud küllaltki palju illegaalseid piiriületusi ja -ületuskatseid. Lisaks on see kolmikpunkt Eesti, Venemaa ja Läti vahel.

"See on kõige keerulisem ja kõige kiiremini väljaehitamist vajav piirkond," sõnas Helme.

Ent uus piir ei saa siseministri sõnul olema mitte mingi okastraataed, vaid tänapäevane integreeritud tehnoloogiaga piirirajatis. Sinna paigaldatakse ta sõnul alarmsüsteemid, kaamerad ning tulevikus on plaan ka juurde ehitada drooniplatvormid ja rajatised lisageneraatoritele.

Pikemas perspektiivis on kavatsus Eesti ja Venemaa vaheline piir välja ehitada nii, et piirivalvamine käib rohkem puldi taga ja kaamerate vaatamisega.

"Tänasel päeval ei ole piirikaitsevõimekust ja -sügavust," kommenteerib Helme, et kui tõepoolest peaks mõni oht piiril olema, siis pole piisavalt kiirreageerimisvõimekust selle lahendamiseks.

"Selleks olemegi praegu asuma kogu piirivalvestruktuuri reorganiseerima," lisab ta. Juurde tuuakse lisaüksused, mille värbamine praegu toimub. Alustatakse varustuse ja relvastuse hankimist ning väljaõpet.

"Jaanipäevaks peab esimene 70-meheline üksus olema komplekteeritud," ütleb Helme.

Uus üksus jaguneb kaheks, millest üks pool on Põhja-Eestis ja teine Lõuna-Eestis.

Et piiriehitus paljudele kagueestlastele tagaaeda tuleb, aitab Helme sõnul kaasa kohalikule elule. "Seal inimesed rõõmustavad selle üle. Saab majutust pakkuda, toitlustust pakkuda, oma kanamune müüa," loetleb ta. Hanke võitnud Merko ehituse üks tugevus oli siseministri sõnul just see, et kaasatakse kohalikke ettevõtjaid ja tööjõudu, selmet kõike kohapeale Tallinnast vedama hakata.

Kolm aastat, 20 miljonit eurot ja 23,5 kilomeetrit

AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et kagupiiri taristu valmimine eeldab ülitäpset planeerimist nii tulemuse kui tööprotsessi mõttes. „Piirialaga kaasnevad erisused, pinnaseolud ja ligipääsude vähesus töömaale muudavad projekti väljakutsuvaks, aga seda innustavam on Eestile niivõrd olulist rajatist ehitada,“ sõnas Volkov.