VIDEO | Mart Helme peab Arvo Allerit EKRE tugisambaks, lisaks kiitis Helme heaks peaprokuröri kandidaadi

Helme nentis, et Aller kaalus otsust kaua, kuna teab, et tööpõld ei saa lihtne olema. "Me pole veel peaministriga kokku leppinud, kas ta [Jüri Ratas] esitab elektroonilises vormis presidendile [avalduse] kinnitamiseks," ütles Helme.

Tegemist on EKRE liikmega.

Lisaks kommenteeris Helme peaprokuröri uut kandidaati, keda erakond toetab.