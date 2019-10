VIDEO | Mart Helme oma seitsmekümnendal juubelil: mul ei ole sellist tunnet, et ma olen nii vana ja enam ei jaksa

“Ma ei tunne ennast üldsegi nii vanana. Ma tunnen ennast võib-olla viiekümnesena vast mitte, aga viiekümne viiesena. See ei ole minu jaoks mingisugune rajajoon, mida kuidagi kalendris ära märgin — lihtsalt üks järjekordne sünnipäev,” vastas Mart Helme küsimusele, kui oluliseks täna tänast juubelit peab.

Helme vaatab kõige suurema helgusega tagasi perioodile, kui ta kasvatas Matsirannas pulle, hanesid, sigu ja kanu ning tal olid suured kasvuhooned. “See on tegelikult see, mille peale ma mõtlen, et küll oli tore elu. Raske, aga tore.”

Küsimusele, kas praegu EKRE esimehe ja siseministri ametit pidava Helme jaoks on praegune periood poliitilise karjääri tippaeg, ta vastata ei osanud. “Kindlasti on see väga suure töökoormuse ja vastutusega seotud. Aga kui siin on mõnel pool arvatud, et juba vana mees, varsti väsib ära ja enam ei taha teha, siis mul ei ole sellist tunnet, et ma olen nii vana ja et ma enam ei taha teha,” rääkis Helme.

“Kui issand saadab mulle veel muid kohustusi, ju ma siis võtan nad vastu,” lisas Helme.

Täna toimunud valitsuse pressikonverentsi eel laulsid ajakirjanikud Marte Helmele juubeli puhul tema kunagise bändi Hübriid armastatud hittlugu "Võõra linna tuled".