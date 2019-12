VIDEO | Mart Helme: mõtlesin Sanna Marini kohta öeldut kui tunnustust

"Ma tahan öelda, et see konkreetne lause, mida te olete tõlgendanud kui alandavat, olen mina tõlgendanud kui tunnustust," ütles Helme. Eile tuletas Helme raadiosaates "Räägime asjast" Marinist rääkides meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," sõnas ta saates.

Enne tänast koalitsiooninõukogu kohtumist ütles Helme, et tema ei vabanda, kuid võtab öeldu eest vastutuse, nagu teeb seda ka valitsus. Mõni aeg hiljem teatas ta, et siiski vabandab. "Ma vabandan Soome peaministri ees, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes," sõnas Helme. "See asi on vaja ära klaarida," lisas ta.

Helme kinnitas täna ka, et peab Soomet oluliseks naaberriigiks ja on tänulik Soome rahva ja riigi panuste eest Eestile. "Soome rahvaga ei ole meil mingeid kanakitkumisi. Küll aga pean tunnistama, et konservatiivina, rahvuslasena olen ma mures Soome praeguse võimaliku kursi pärast ja nende järelmite pärast, mis sellel kursil võivad olla," ütles ta.

Helme sõnas, et tänasel kohtumisel selgitasid koalitsioonierakondade esimehed oma positsioone ja arutelude lõpuks leidsid, et vaatamata vääritimõistmistele ja emotsionaalsetele reaktsioonidele, on mõistlik koos jätkata. Ta lisas, et peaminister Jüri Ratas ei rääkinud temaga ametist vabastamisest.