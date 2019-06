VIDEO | Mart Helme: Lavly Perling ei sobi riigi peaprokuröriks. Ta on poliitiliselt kallutatud ja suunab protsesse

Perlingu ametiaeg lõppeb oktoobris, ent ta on avaldanud soovi jätkata. Jüri Ratas kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et toetab seda. Sama on öelnud ka justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa).

Mart Helme hoiak on sootuks teine. "Meie seisukoht on väga selge. Meie Perlingu kandidatuuri sellele kohale ei toeta," sõnas ta Delfile.

Võiks ju mõelda, et koalitsioonis kaks ühe vastu, jääb Isamaa ja Keskerakonna hoiak peale, ent Helme kinnitusel nii otsuseid ei langetata. "See oli koalitsiooniläbirääkimistel kokkulepe, et olulistes küsimustes oleme konsensuslikud."

Ta lisas, et justiitsminister peab leidma uue kandidaadi. Perlingule heidab Helme ette, et too on poliitiliselt kallutatud ja suunab protsesse.

Ta tõi näiteks, et kohtu all olev Kajar Lember pöördus õiguskantsleri poole ja osundas poliitilistele motiividele ja õiguslikult küsivatavatele momentidele.

"Näeme, et selle aja jooksul, mil Perling on peaprokurör olnud, on hulgaliselt poliitilise värvinguga asju, mis muudkui kestavad ja kusagile välja ei jõua. Inimesi poliitilise protsessi kaudu tapetakse poliitikutena. See pole aktsepteeritav."

Ekrelased on kritiseerinud ka näiteks uurimist Marti Kuusiku osas. Martin Helme nimetas seda suisa nõiajahiks.

Mart Helme märkis täna, et neil on ka endal paar nime, keda võimalike kandidaatidena välja pakuks, aga neid pole veel koalitsioonipartneritele öeldud, mistap ta neid ei avalikusta.