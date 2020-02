VIDEO | Mart Helme: külmetushaigus on nüüd siis ümber ristitud koroonaviiruseks. Mingit hädaolukorda Eestis pole

Pärast valitsuse istungit oli ka kabineti nõupidamine, kus Tanel Kiik andis ülevaate koroonaviiruse COVID-19 levikuga seotud olukorrast.

Täna kinnitas terviseamet, et esimene juhtum on Eestis registreeritud. Tegu on iraanlasega, kes saabus Eestisse bussiga Riiast. Kiik märkis, et edasine levik on praegu tõkestatud ja see inimene haiglas isoleeritud. "Hetkeseisuga ei ole teadaolevalt rohkem positiivseid diagnoose tuvastatud," lisas Kiik.

Täna peaministri rollis olev Mart Helme rääkis, et külmetushaigus on nüüd siis ümber ristitud koroonaviiruseks. Ta tõi välja, et sümptomid on säärased, et tema nooruses poleks keegi nendest koroonaviirust või muud taolist välja lugenud. Tema hinnangul oli see ikka külmetus - soojad sokid jalga, hanerasv rinna peale, sinepiplaastrid ja muu. Nõnda läks mõne päevaga või nädalaga mööda. "Ei olnud mingit koroonaviirust. Tänapäeval kõik diagnoosimised teisel tasandil, antud juhul konkreetse viirusega, mis levib päris hästi piisknakkuse teel."

Ta viitas, et kuna peiteaeg kaks nädalat, muudab see diagnoosimise raskeks. Näiteks Leedus kuulutati viirusega seoses välja eriolukord, Eestis pole seda tehtud. Mart Helme toonitas nüüd, et Eestis ei ole mingit hädaolukorda või kriisi. "Ei ole pandeemiat, küll aga on meil oht! Ohuga me tegeleme. Ohu viimisega nii madalale tasemele, kui on võimalik. Palun seda silmas pidada."

Ta hakkas rääkima, et ei tohi ajada ajakirjanduslikku bluffi. Ta torkas justkui olevat keegi arvanud, et valitsus pidanuks valmistuma juba kolm aastat tagasi. "Keegi polnud sõna koroona kuulnudki, küll aga teadsid sõna karoona. Omal ajal ma mängisin ka karoonat väga hea meelega," muigas ta.