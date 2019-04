VIDEO | Mart Helme keerutas vabandusega, ent usub endiselt fotomanipulatsiooni

Kuidagi ei taha Helme uskuda, et Kõigi Eesti laulul oli rahvast niivõrd palju. Siiski on tema seisukoht veidi pehmenenud võrreldes üleeilses raadiosaates öelduga, kus süüdistas kindlas kõneviisis Delfit fotomanipulatsioonis.

Täna ütles ta enda kaitseks, et tugines sotsiaalmeedias ringelnud analüüsidele ja väidetele. "Ja mulle jäi ka mulje, et seda on kolm korda suurendatud," ütles Helme.

Kõigi eelduste kohaselt võinuks tulevane minister nüüd oma pühapäeval öeldud sõnad tagasi võtta, ent Helme otsustas vabandada läbi lillede, väites, et tal pole endiselt veendumust fotode tõepärasuses.

"Kui te olete tõestanud - ehkki ma ütleksin, et ma lugesin teie artikli tähelepanelikult läbi ja vaatasin, et mulle te tegelikult ei tõestanud seda ära - aga kui väidate, siis jah, kui ma olen tuginenud valeinformatsioonile ja sellest tulenevalt teinud valejäreldusi, siis ma loomulikult ütlen, et vabandust, eksisin, olen nõus," jäi Helme keerutama.

Delfi kirjutas eile, kuidas Mart Helme valetas raadios, et Delfi olevat töödelnud fotot Kõigi Eesti üritusest nõnda, et rahvamass näiks kolm korda suuremana.