VIDEO | Mart Helme järjekordse skandaali valguses: koalitsiooni tervis on hea

Mart Helme ütles täna hommikul ajakirjanikele, et ta tegi eilses Tre Raadio saates ajakirjanike eest tööd, kuna Eesti rahvale ei räägita sellest, millest Ameerika Ühendriikide meedia räägib. "Ja mina rääkisin sellest, millest kogu Ameerika meedia räägib: valimisvõltsingud, Ameerikas Michigani osariigis tuleb erakorraliselt kokku kongress valimisvõltsinguid arutama. Ma rääkisin avalikkusele sellest ja nüüd olen suur kurjategija. No nalja teete?" küsis Helme.

"Neli aastat mõnitasite Trumpi ja see ei kahjustanud Eesti julgeolekut," lisas Helme.

Küsimusele, kas peaminister Jüri Ratas rääkis Helmega eile pärast tema sõnavõttu Tre Raadios, jättis ta vastamata.

Ta kinnitas, et pole Jüri Ratase peale pahane, et too Helme eilse sõnavõtu hukka mõistis.

Helme hinnangul on koalitsiooni tervis väga hea ja täna arutatakse EKRE fraktsioonis nädala tööplaani.

Mart Helme ja erakonna esimees, rahandusminister Martin Helme ründasid oma eilses raadiosaates USA valimisi ja tulevast presidenti Joe Bidenit.

"Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles Martin Helme. "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida."

"Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti," lisas ta.

Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.