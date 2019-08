VIDEO | Mart Helme: idapiir tuleb odavam, aga esialgu ilma seirekaamerateta

Helme sõnul oli üllatav see, kui põhjalikult teised valitsuskabineti liikmed tahtsid idapiiri küsimuse detailidesse tungida, mis venitas koosoleku väga pikaks.

Helme sõnul ei ehitata idapiiri välja 320 miljoni euro eest, nagu esialgu plaanitud. Ta ütles, et projektilt on "tuled ja viled" maha võetud. Tema sõnul oli väga hea otsus ehitada välja katselõik, sest see on kätte näidanud väga palju kokkuhoiukohti ja ka tehnoloogilisi möödapanekuid ning korrigeerimisvajadusi.

Praeguse seisuga on maha võetud loomatõkketarad ja jälje- ehk liivariba, kitsendatud teenindusteed, samuti on maha võetud seirevõimekus, mille jaoks minnakse raha taotlema Euroopa Liidult järgmise eelarveperioodi raames. Tänu seiretehnika arengule pole ka näiteks jäljerada Helme sõnul enam üldse vaja.

Praeguse seisuga jääks idapiiri väljaehitamise maksumus Helme sõnul 130 miljoni euro kanti. Helme kinnitas, et idapiir projekteeritakse kogu tehnika eelvalmidusega, et vaja oleks veel ainult tehnika paigaldada. Raha seiretehnika paigaldamiseks taotlevad Helme kinnitusel ka lätlased.

Idapiiri ehitusega loodetakse Helme sõnul alustada järgmisel aastal ja valmis peaks see saama aastaks 2023.