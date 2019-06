VIDEO | Mart Helme: Euroopa Liidu kliimapoliitika on sisuliselt hingamismaksu kehtestamine

Helme kinnitusel on EKRE poliitikud selgelt kliimaskeptikud. Tema sõnul on see kliimapoliitika, mille poole Euroopa Liit praegu pürgib, sisuliselt "hingamismaksu kehtestamine". "Inimene, sina oled süüdi selles, et sa maailmas olemas oled! Tõmba koomale! Pane pael kaela! Ära puuksuta!" ütles ta.

Helme lisas, et kliimapoliitikale tuleb läheneda terve mõistuse seisukohast ja mitte poliitiliste loosungite seisukohast. Et uued tehnoloogiad saastamist vähendavad, on tema sõnul päevselge. Üldiselt tuleb otsida võimalusi, kuidas võimalikult vähe saastada, aga samal ajal oleks inimestel võimalik tarbida ja heaolu tunda.