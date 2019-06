VIDEO | Mart Helme: ERRi võiks koomale tõmmata ning selle raha kasutada päästjate ja politseinike palkade tõusuks

Helme sõnul võiks ERRi osaliselt erastada ning loobuda uue maja ehitamise ideest. Sel moel säästaks riik tema sõnul miljoneid eurosid, mida riik saaks kasutada päästjate ja politseinike palkade tõstmiseks.

"Selleks, et vältida mingi uue telemaja ehitamist 60 miljoni eest umbes, võiksime hakata koomale tõmbama hoopiski kogu ERR-i gruppi. Erastada Raadio Tallinna, erastada Raadio 2, erastada ETV2, erastada ETV+ ja jätta ainult Vikerraadio, Klassikaraadio, ETV ja ümber vaadata olemasolevate hoonete vajadused" rääkis ta.

Veel lisas minister, et uue tele-raadiomaja ehitamine maksaks umbes 60 miljonit, kuid vana remontimine maksaks ainult seitse miljonit.

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles ERRile antud intervjuus, et tema ei ole selliseid analüüse näinud, mis kinnitaks, et vajaliku kvaliteediga stuudiod saaks teha vanade hoonete renoveerimisega seitsme miljoni euro eest.

"Praeguseni on kultuuriministeerium rahvusringhäälingu teemadega tegelenud ja kui kellelgi on täpsemaid analüüse, siis ma saangi võib-olla just neid kommenteerida. Kõigepealt ootan siis ära siseministeeriumi vastava analüüsi, miks just rahvusringhäälingu need ja need osad peaks eraldama ja siis saab rääkida. Ootan siseministeeriumi analüüsi, kes on kultuuriministeeriumilt selle üle võtnud," kommenteeris Lukas.