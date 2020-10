VIDEO | Mart Helme ERR-i investeeringutest: meile piisaks ühest ETV kanalist ja raadioprogrammist

Mullu augustis leppis koalitsioon kokku, et toetab ERR-i uue kaasaegsema telekompleksi ehitust 22 miljoni euroga. See on paika pandud ka riigieelarves ja riigieelarve strateegias, kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas Delfile.

Helme ütles aga sel nädalal valijatega kohtudes, et EKRE on teinud ettepaneku ERR ettenähtud toetusest ilma jätta. Pärast tänast valitsuse pressikonverentsi sõnas ta, et oli investeeringu vastu juba riigieelarve strateegia läbirääkimistel, aga ei hakanud siis eelarvet blokeerima.

"2022. aastaks on vaja kokku leppida uus eelarve ja siis tulevad need teemad ju uuesti lauale. Ma kindlasti tulen oma ettepanekutega," rääkis Helme, et kavatseb ERR-i toetuste teema valitsuses edaspidi jälle üles võtta.

Tema hinnangul ei ole vaja rahvusringhäälingut maksumaksja raha eest üleval pidada, vaid suurem osa kanalitest võiks minna erastamisele. "Meile piisab sellest, kui meil on ETV üks kanal ja üks raadiprogramm. See tähendaks, et meil vabaneks eelarves kümneid miljoneid eurosid, mida me saaks kasutada inimvara hoidmiseks," sõnas Helme.

Valitsus on otsustanud

Lukas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et rahvusringhäälingu arendamisse investeerimine on oluline, sest ERR on üksus, kes peab panustama suurelt ja olema kese, kuhu koondub ajakirjanike harimine, koolitamine ja Eestile olulise materjali digitaliseerimine. "On fundamentaalne hoida seda keset koos," sõnas ta.

Minister kordas veel üle, et valitsus on otsuse teinud ERR-i uue telemaja ehitust toetada ja ta ei näe põhjust sellest taganeda. Ka peaminister Jüri Ratas kinnitas pressikonverentsil, et nii oluliste investeeringute osas niisama lihtsalt ümber ei mõelda, kuigi valitsuse liikmel on õigus tulla oma ettepanekutega uuesti välja.