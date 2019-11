VIDEO | Mart Helme: EKRE tahab valitsuses jätkata! Järviku saatus selgub uuel nädalal, vahepeal sooviks hinge tõmmata ja puid lõhkuda

Võimalikust valitsusest lahkumisest oli juttu tänases EPLi artiklis. "Me ei taha valitsusest lahkuda, meil on valitsuspartneritega väga hea koostöö, väga hea isiklik läbisaamine ja nii palju on ette valmistatud asju, millega hakkame eelnõude korras välja tulema," rääkis ta Delfile pärast valitsuse pressikonverentsi. Näiteks tõi ta võitluse rahapesuga, piiril kontrolljoone väljaehitamise, piirivalve tugevdamise ja näiteks ka sisserände erandite tühistamise või tingimuste muutmise.

Omaette küsimus on, mis saab maaeluminister Mart Järvikust. Delfi vestles Helmega ajal, mil erikomisjoni raport polnud veel avalik ja Helme polnud sellega tutvunud. Helme viitas, et see ilmub peagi ja ütles, et tutvumine võtab aega. Helme teadis öelda, et see on koguni 120 lehekülg pikk - täpsustuseks olgu märgitud, et riigikantselei kinnitusel siiski 20.

Helme ütles, et eile riigikogus öeldu - Järvikut tagasi ei kutsuta - põhines teadmistel, mis olid enne raporti avalikustamist. "Kui oleme raporti läbi lugenud, siis tuleme kokku (valitsuspartnerid - toim) ja vaatame ühiselt, kui objektiivne see on, siis läheme edasi järgmiste sammudega."

Kas Järviku jätkamise või mitte jätkamise osas võiks otsus valitsuse poolt tulla sel nädalal või pigem järgmisel? "Ma arvan, et ka poliitikud on lihast ja luust inimesed. Tõenäoliselt tahaksime ka mingisugust hetke, et olla perekonnaga," märkis ta nädalavahetusest rääkides. "Võib-olla lähen lõhun maal paar pakku puid ära ja laon riita. Usun, et pigem järgmise nädala alguses."