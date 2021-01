VIDEO | Mart Helme: EKRE jääb võimule, ärge lootkegi!

Täna varahommikul teatas Ratas pärast tundidepikkusi kõnelusi fraktsioonis, et astub tagasi, kuna tal ei ole võimalik valitsusjuhina jätkata samal ajal, kui Keskerakond on saanud kahtlustuse korruptsiooniasjas.

Helme ütles täna riigikogus Delfile, et Ratase otsus talle üllatusena ei tulnud ja EKRE jääb võimule. "Mind üllatab ajakirjanduse rumalus. Te arvate, et teil on pidupäev - ei ole, saate jälle pika nina. EKRE jääb võimule," kinnitas ta.

Helme lisas lõpetuseks: "Ärge lootkegi!"