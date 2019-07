VIDEO | Marju Lepajõe üks viimastest kõnedest: ülikoolides peaks olema kõige sügavam vajadus iseseisvuse ja loovuse järele

Marju Lepajõe kandis ette märkmeid Jaan Tõnissoni hariduslikest ideedest. Ta tõdes, et sellest saaks teha konverentside sarja, kuidas Tartu ülikooli aulasse jõudis eesti keel.

"On selge, et Eesti riik on pika mõtlemise tulemus, ta on vaimne nähtus. Tõnisson rõhutas õhkusena, et Eesti on sündinud õigusriigina, pole sündinud võimurite taplusest ja seega ongi riik ülikoolinähtus," rääkis Lepajõe.

"Meie kätes on väga originaalne asi, mida on lihtne ära lõhkuda, aga kui sellega tundlikult ümber käia, siis ta võiks pakkuda meeletult inspiratsiooni, et kujundada huvitavat tulevikku, loomingulist ühiskonda," lisas Lepajõe.

"Just ülikoolides peaks olema kõige sügavam vajadus iseseisvuse ja loovuse järele, mida peaks kandma emakeelsuse kõrgeim vorm," sõnas Lepajõe. "Me teame kõik, kuidas viimased kümmekond aastat ülikoolid on sellest juhtivast osast eemaldunud rahalistel põhjustel, kuigi see ei tohiks olla nii suur. Enamiku ülikoolide eelarvest katab ju maksumaksja," märkis Lepajõe.

Eile lahkus 56-aastasena meie seast religiooniloolane, klassikaline filoloog ja tõlkija Marju Lepajõe.

Tartu ülikooli usuteaduskond, maailma keelte ja kultuuride kolledži klassikalise filoloogia osakond, ajakiri Akadeemia, Eesti kirjanike liit, SA Kultuurileht, Eesti kultuurkapital ja lähedased ütlevad ametlikus järelehüüdes, et Lepajõe oli mitmekülgselt haritud, sirge selgrooga, avara pilguga inimese kõige paremaks võrdpildiks.