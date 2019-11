VIDEO | Maria Stenroos: 17 Soome ajakirjanikku ei saanud ministri sõnu üheskoos valesti mõista

Soome rahvusringhäälingu YLE poliitikakorrespondent Maria Stenroos kohtus eile veel 16 Soome ajakirjanikuga siseminister Mart Helmega, kes oli neile väitnud, et Eesti ei saa NATO-le enam alati loota ja tegeletakse plaan B ette valmistamisega.

Tänaseks väitis Helme, et teda tõlgendati valesti ning ta pole öelnud, et valitsus tegeleks ühes naaberriikidega NATO-le alternatiivi otsimisega. Stenroos kinnitas täna, et seda Helme siiski tegi ning ajakirjanikul on olemas ka salvestus. "Arutasime juba eile, et seda ei ole võimalik valesti mõista. Meid oli kohal 17, me kõik kajastame poliitikat," sõnas ta.

"NATO on ja jääb meie olulisimaks julgeolekugarantiiks," lausus Helme täna.

2017. aastal ületas uudiskünnist sarnase väitega toonane riigihalduse minister Mihhail Korb, kes väitis, et ei toeta NATO liikmelisust. Korb pidi väite pärast tagasi astuma.

Mart Helme väite on hukka mõistnud juba peaminister Jüri Ratas ning veel mitmed opositsiooni ning koalitsiooni ridadesse kuuluvad poliitikud.