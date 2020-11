VIDEO | Mari-Anne Härma: Tallinnas ja Harjumaal liigume ulatusliku leviku faasi. Koroonasse võib juhuslikult nakatuda igal pool

Terviseamet saatis eile välja pressiteate, kus juttu, et koroonaviirusesse nakatumise kasv on ametile toonud kaasa olulise lisakoormuse, napib isegi töökäsi.

Härma selgitab, et idas, lõunas ja läänes on olukord kontrolli all - saadakse hakkama ja nakkusahelad tulevad välja. "Tallinnas ja Harjumaal me kõiki koldeid seostada ei suuda. Tuleb peale nakatumisi väljastpoolt lähikontaktsete ringi."

Härma tõdeb, et liigume selles piirkonnas ulatusliku leviku faasi. "Pole enam kolde põhine, vaid inimesed võivad nakatuda lihtsalt juhuslikult igal pool."

Koroonadetektiive on hetkel puudu, et kogu seda olukorda hallata. Härma sõnab, et abipakkujaid on päris palju ja neid töötajaid võetakse jõudsalt juurde. Neid on muidugi vaja ka välja õpetada, mis võtab aega. "Ma usun, et tööjõuga varsti enam probleeme ei ole," on ta siiski optimistlik ja palub inimestelt ka mõistvat kannatlikkust.

Meie naabrite Läti ja Leedu puhul on näha, et äärmiselt rangete meetmete kehtestamine - praktiliselt riik lukku - on juba veidi tulemusi andnud. Kas ka Eestis oleks mõistlik rangemad piirangud kehtestada? Härma arvab, et oleme juba praegugi rangete piirangutega. "Nüüd oleks tarvis, et inimesed tuleksid kaasa ja mõistaksid, et valitsus üritab riiki lahti hoida."

Lähenemas on jõulukuu. Härma soovitab tänavu tähistada seda vaid lähemas pereringis. "Kui korraldame suuri kogunemisi, suuri perepidusid, siis seame ennast ja oma kolleege ohtu," arutleb ta.

Härma viitab, et just Tallinnas on viiruse levik suur, mistõttu soovitab ta pealinlastel püsida kodulinnas, mitte minna teise Eesti otsa pidu panema. Seega praegusel ajal pigem ka siseturismi vältida? "Pigem eelistada oma lähikondsetega tegutsemist, sotsiaalseid mulle," märgib ta. "Veel mõnda aega peab sellistes tingimustes vastu pidama."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!