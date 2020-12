VIDEO | Mari-Anne Härma puhangust: langustrendi märke võiks oodata jaanuari lõpus, aga kõik sõltub pühade tähistamisest

Härma ütleb Delfile, et liigume kasvutrendis, aga lisandub natuke vähem haigusjuhte kui möödunud nädalal. "Stabiliseerumine toimub. Kiirelt kasvutrendilt liigume aeglasele kasvutrendile ja siis jääme samale tasemele," kirjeldab ta võimalikku stsenaariumi.

Stabiliseerumise järel on lootust, et järgneb langustrend. Millal võiks see juhtuda? Härma kirjeldab, et kokkuvõttes võib langustrendi märke näha jaanuari lõpus.

Positiivse stsenaariumi puhul on arvestatud sedagi, et jõulupühad ja aastavahetus ootamatuid uusi koldeid ei too. Härma manitseb, et tasub kuulata soovitusi, mida tervishoiutöötajad jagavad. "Loodame üksteise peale, katsume koos haiguse kontrolli alla saada."

Eestis on jätkuvalt väga kõrge positiivsete proovide osakaal - näiteks täna koguni 10 protsenti (5903 testi, neist 590 positiivsed). Härma ütleb, et testimismahud on meil stabiilsed, aga üldiselt ongi testimas palju neid, kel selged sümptomid. "Iga teine sümptomitega inimene on COVID-positiivne," viitab ta, et sümptomeid tuleb tõsiselt võtta.

Ta toonitab, et haigestumise risk on igaühel ja kõikjal. Hetkel ei selgu umbes 40 protsendi nakatunute puhul, kust nad viiruse said.

