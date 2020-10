VIDEO | Mari-Anne Härma murekohast: aina rohkem on neid inimesi, kes koroonahaiged, aga sümptomeid pole

Täna lisandus 125 uut nakatunut, mis on pehmelt öeldes suur number. Härma selgitab, et tagamaid alles selgitatakse, küll on teada, et koguni 30 uut nakatunut lisandus Raplamaal ühes hooldekodus. Üks haigestunu nakatas suurt osa asutuse töötajatest ja klientidest.

Härma räägib, et kasvu on mõjutanud ka koolivaheaeg ja reisimised. Peamiselt levib viirus edasi töökohtades ja perekonnasiseselt.

Märgiline on tõik, et pea veerand haigestunutes on viimasel ajal asümptomaatilised. Tegu pole vaid noorte inimestega, vaid neid on kõigis vanusegruppides. Härma soovitab kasutada HOIA rakendust, et saaks end turvaliselt tunda.

Ta manitseb, et juba väga kerged haigusnähud - näiteks kurguvalu - võivad viidata haigestumisele, mistõttu tuleks ka siis arsti poole pöörduda.

Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on Eestis teine laine üpris tagasihoidlik, ent numbrid on kasvamas. Härma märgib, et piiranguid järgivatel tähelepanelikel inimestel lausmuretsemiseks põhjust pole, ent inimesed, kes siiani hooletult suhtunud, peaks hoiakut muutma, sest risk haigestuda on päris suur.

