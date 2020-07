VIDEO | Mari-Anne Härma: kui olukord läheb halvaks, tuleb Rally Estonia ära jätta

Tänasel Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi ühisel pressikonverentsil ütles Härma, et eile ära keelatud Antsla hipilaagris testiti 41 inimest, kolm osalejat keeldus testimisest. Testist keeldujaid käsitletakse koroonapositiivsetena. Viimased testitulemused peaksid selguma kolmapäeva pärastlõunaks.

Hipilaager löödi Härma sõnul laiali seepärast, et kogunemine, kuhu oli Terviseameti info järgi oodata kuni 2000 inimest, oli läbimõtlemata ja -rääkimata. "Selliste kogunemiste puhul on ääretult oluline kontakt nii tervise- ja turvasektori kui ka meediaga. Juhul, kui midagi juhtuma peaks, saavad vastavad institutsioonid ka kohe reageerida," selgitas Härma.

Mis saab Rally Estoniast?

Kuigi piiranguid on leevendatud, siis ei ole veel selge, mismoodi saab toimuma sügisene suursündmus Rally Estonia. Härma rõhutas sellest rääkides, et Terviseameti eesmärk on ürituste ohutus, mitte nende keelamine. "Teiste sündmuste puhul on korraldajad olnud vastutustundlikud, näidates eelkõige huvi haiguseleviku piiramisel," märkis ta.

Härma kiitis Rally Estonia korraldajaid, kes on esitanud oma plaanid, on koostööaltid ja teadlikud sellest, et koroonaviirus on dünaamiline haigus ning olukord võib kiiresti muutuda nii maailmas kui ka Eestis.

"Rally Estonia korraldajad on teadlikud sellest, et kui epidemioloogiline olukord Eestis läheb halvaks, et me hindame seda riski kõrgeks, siis nad saavad selle ürituse tühistada," sõnas ta.

Nakatunud võõrtöölised

Pressikonverentsil kinnitas Härma, et eile Eestisse saabunud 170 Ukraina võõrtöölisest tuvastati kolmel koroonaviirus. Üks testitulemus on alles selgumisel ja numbrid võivad kasvada.

“Haigus võis levida ka lennu ajal, seda ei saa välistada. Nendele inimestele tuleb nüüd riski maandamiseks tagada võimalus püsida isolatsioonis 14 päeva,” rääkis Härma.

Üldiselt on aga epidemioloogiline olukord Eestis rahulik. Viimase kahe nädala kohta on haigestumus kaks inimest 100 000 inimese kohta. Härma sõnul on haigestumuse kõverad madalad ning haiglates testitakse plaanilisele ravile minejaid väikeses mahus.