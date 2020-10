VIDEO | Mari-Anne Härma: enamasti ei tule Eestis praegu näomaski koroonaviiruse hirmus kanda

Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonnajuhataja Mari-Anne Härma selgitas, et Eestis on positiivsete koroonatestide osakaal nii väike, et koroonaviiruse varjatud leviku risk on väga madal. “Me ei saa rääkida ulatuslikust laialdasest levikust,” ütles ta.

Härma kommenteeris Tartu ülikooli seireuuringut, et praegu on näha varjatud leviku suurenenud riski, kuid mitte varjatud levikut. “Näeme seda Tallinnas ja Ida-Virumaal, kus soovitame ruumides teiste lähedal viibides maski kanda,” ütles Härma. Maskid on kohustuslikud juba Riias ning tungivalt soovituslikud Helsingis, kus võidakse maskist keeldunud kohvikukülastajal paluda lahkuda.

Kui näomaskide kandmine peaks aga üle terve Eesti või maakonniti kohustuslikuks muutuma, siis peaks maskid inimestele võimaldama. Kas maske jagataks siis tasuta või kompenseeritakse maskide ostmine, pole praegu selge, kuna see stsenaarium pole veel statistika kohaselt lähiajal juhtumas.