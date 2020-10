VIDEO | Mari-Anne Härma: eakate külastamist ei tasu vältida

"Kindlasti tuleb inimesi hetkel tunnustada. See on meie enda käitumine, reeglite jälgimine ning tähelepanu pööramine endale ja teistele, miks me näeme langustrendi haigestumises," kinnitas Härma, et olukord on praegu stabiilne.

Ta lisas, et pingutuse kõrval on oluline ka puhata, mistõttu julgustab terviseamet inimesi ilusate ilmadega väljas liikuma.

Härma sõnul on praegu oluline olla koos ka vanemaealiste lähedastega, kellega kokkupuudet ei peaks pelgama. "Tasub tähelepanu pöörata, et nooremad inimesed ei oleks enne käinud riskantsematel üritustel, kus nad tajuvad, et võivad olla saanud kontakti; viibinud suurtel üritustel, kus risk on haigestumiseks kõrgem ja sümptomaatilisena ei tasu minna (eakaid külastama - toim.)," selgitas Härma.

"Tavaelu rütmis tasub loomulikult võtta vanaema või ema kaasa, minna nendega jalutama, teinekord ka kohvikusse - ikka mõistuse piiras," lisas ta.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 651 koroonaviiruse esmast testi, millest 44 testi tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72.