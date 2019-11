VIDEO | Männikul kiirendanud joobes ja juhtimisõiguseta mootorrattur peab karistuseks kaks nädalat kinnipidamiskeskuses veetma

Liiklusjärelevalvekeskus jagas oma Facebook'i lehel augustikuust pärinevat videot Männikul politseiametniku poolt vahelevõetud 46- aastasest meessoost mootorratturist, kes politseipatrulli märgates otsustas kiiremas korras lahkuda ning märkimisväärselt kiirust ületada.

Kiirusemõõdik näitas 148 km/h ning selgus, et kiireks lahkumiseks andsid mehele põhjust nii puuduv juhtimisõigus kui ka eelnevalt „julgustuseks“ tarvitatud alkohol.

"Eelmisel nädalal andis mees selgitusi Harju Maakohtus ning kohtuotsuse kohaselt tuleb tal oma oma teo üle 14 päeva järgi mõelda Kinnipidamiskeskuses," on kirjutatud Liikumisjärelevalvekeskuse postituses."Sellel aastal on politsei poolt liiklusest kõrvaldatud 3523 mootorsõidukijuhti, kellel puudus vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Neist omakorda üle 500 on sellised juhid, kes olid „eriti pikkade juhtmetega“ ja keda politsei on aasta jooksul kõrvaldanud liiklusest 3 või enam korda ja kelle suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.