VIDEO | Mailis Reps: Martin Helme väljendas selgelt, et liitlassuhteid kahjustada ei tohi

Mailis Reps ütles ka, et nii peaminister, kaitseminister kui ka kõik välisesindused on teinud viimase ööpäeva jooksul palju tööd, et öelda maailmale, et Eesti vabariik ei ole muutnud oma seisukohta USAst kui õigusriigist.

„EKREga on sel teemal räägitud, Martin Helme on väga selgelt välja öelnud, et liitlassuhteid kahjustada ei tohi,“ ütles Reps.