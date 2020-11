VIDEO | Mailis Reps hüveskandaalist: ma ei ole kordagi mõelnud, et ma kedagi kuritarvitan

Eile ütlesite AK-s, et ühinete teiste nördimusega. Mida see tähendab?



Loomulikult ma mõistan seda, et minister ei saa kuidagi… Mitte lisaks ei ole küsimus juriidikas, vaid selles, kuidas ta näib ja paistab. Ja nüüd kui tagasi vaadata, siis loomulikult enesepilt, mis sealt vastu vaatab, ei ole kena, nii et loomulikult tuleb teha siin selgeid muutusi.

Üleeile Õhtulehe loo ilmudes avaldasite sotsiaalmeedias postituse, kus ei vabandanud ametiauto kasutamisest enda hüvedeks, hoopis rääkisite, kuidas teie lapsed on selle uurimisega viga saanud. Eilseks õhtuks oli jutt teine, mis muutus?



Sest esimene reaktsioon see oligi. Kui ma nägin pikka videot oma lastest, pani see, ütleme nii, et eks mu vastustest oli ka seda ebalust näha. Olin üsna-üsna, kuidas öelda, puudutas see mind. Aga kui midagi Õhtulehe, ma saan aru, peatoimetaja pahaks pani, et kõige esimene reaktsioon oli selline emalik, aga eks me kõik oleme ühel hetkel ka inimesed. Sisu juurde tulles ei ole küsimustki - loomulikult ma vabandan.

Olete kõnelenud, et alluvad tulevad Teile vastu, kui aitavad Teid lastega. Mõistate tõsiasja, et alluvatel ei pruugi olla julgust sellest keeldudagi, kuna olete siiski nende ülemus?