VIDEO | Maaeluminister süüdistab maasikakaoses kehva ilma. Ettevõtjad peavad seda ebarealistlikuks põhjenduseks

Tänasel pressikonverentsil küsis Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanik peaministrilt ja maaeluministrilt, kas maasikakasvatajate kahjud hüvitatakse, kui nad sellekohase avalduse teevad.

Peaminister Jüri Ratas lükkas vastamise vastutuse enda õlult ära ja palus küsimusele vastata teisel ministril Arvo Alleril.

"Maasikakasvatajad on läbi ajakirjanduse hakanud küsima kompensatsiooni. Kui küsitakse, siis tuleb hakata sellega tegelema. Praegusel juhul hakkab maaeluministeerium välja selgitama võimalikku kahju meetodit - kas on kahju, kus on kahju, millest on kahju," ütles maaeluminister.

Aller seostab tänavust maasikate hallitamist ilmastikuga, mitte tööjõupuudusega. "Kaks päeva olin eelmine nädal ja eile ja täna käisin maasikakasvatuses, maasikad tõesti hallitavad. Seepärast, et oli päike ja tuli vihm selga, täiesti arusaadav. Maasikad on ka eelnevatel aastatel hallitanud," ütles minister.

Maasikakasvatajate Liidu esindaja Margus Kopp ütleb, et ilm mängib muidugi oma rolli, ent põhiküsimus oli tänavu ikka töökäte puuduses. "Kui ei ole inimesi, kellega korjata, siis jäävad põllule ning seejärel on juba hilja," arutleb ta.

Kopp lisab, et oma praagiprotsent on alati ning osa maasikaid läheb kaotsi, seda ka hallituse tõttu, ent küsimus on koguses. "Maasikate puhul on olulised töökäed, seda tööd ei tee robotitega," märgib ta.

Kopp toob ka välja, et kuigi heitlikke ilmasid on igal aastal, pole maasikakasvatajad varem riigilt toetust küsinud, tänavu on erand just tööjõupuuduse tõttu. Ta lisab, et hetkel pole veel täpseid kahjude korvamise tingimusi valitsuse poolt paika pandud. Sellest veel olulisem on ettevõtjate jaoks see, et tuleks kindel teadmine - aasta pärast praegune olukord ei kordu ning välistööjõud on lubatud.