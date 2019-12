VIDEO | Maaeluminister Arvo Aller: toetuste puhul jääb alati keegi raskemasse olukorda

Aller ütles, et lubatud täiemahulise üleminekutoetuseta jäänud põllumeeste usalduse taastamiseks tuleb pidada nendega läbirääkimisi.

"Nad on kindlasti väga tublit tööd teinud. Nende väljapaistev tegevus on see, et valitsus peab nendega arvestama," ütles Aller. Ta tõi välja ka riigikogu rahanduskomisjoni eelmise nädala ettepaneku eraldada riigireservist veel täiendavalt viis miljonit eurot üleminekutoetusi, mis kogusummaks teevad lubatud 15,3 miljoni asemel 10,3 miljonit.

See ei ole mõistagi rahuldanud põllumeeste ootusi, mistõttu on täna riigikogu ees ka meeleavaldus. Aller ütles, et usalduse taastamiseks tuleb pidada põllumeestega läbirääkimisi ja arvestada nende vajadusi uue uue perioodi toetuste taotlemisel ja mahtude määramisel. "Et hästi palju tuua nende sisendit sisse."

Et lubatud 15,3 miljonist saavad põllumehed top-upiks vaid 10,3, ei ole Alleri sõnul veel kindel.

"Toetuste osas on alati see, et keegi jääb raskemasse olukorda," ütles Aller. "Alati on mingi võimalus olemas, aga hetkel peaks see 10,3 miljonit olema kindel. Hetkel ei oska spekuleerida, kas saab veel viis (lisaks - toim) või ei saa."

Aller lubab edasi tegeleda ka Järviku tõstatatud "lutika"-temaatikaga. Ta soovib vaadata üle, kas võimalike lutikate leidmiseks saab kasutada endiselt Järviku poolt siseministrile saadetud kirja või tuleb muul moel asjaga tegeleda.

Aller kinnitas, et tal on maaeluministeeriumi struktuur selge, aga nüüd vajab väljaselgitamist, kes millega tegeleb ja mille eest vastutab.

Samuti ei ole veel leitud kandidaate kantsleri kohale ja otsingud selles suunas veel käivad.