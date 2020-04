VIDEO | Maaeluminister Arvo Aller: meie sektorisse jõuab kriis viivitusega

Maaeluminister Arvo Aller nentis sel nädalal Maalehele antud intervjuus, et välistööjõupiiranguga on Eestis terve aasta peale puudu kuni 5000 hooajalist põllutöölist. "Olles rääkinud mitmete ettevõtjatega, siis nad tunnistavad, et raske on, aga lahendust püütakse leida ja sellega nad hetkel tegelevad ja ma usun, et nad saavad hakkama," ütles minister täna Delfile.

Ta ei vastanud otsesõnu, kas näeb vastuolu selles, et riik piirab ühest küljest võõrtööjõu riiki saabumist ning teisest küljest annab sektorile toetusi.

Minister märkis aga, et Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu jagatav 200 miljonit eurot on ettevalmistus tulevikuks. "Toidutootmine praegu on täiesti toimiv, kuid esmatoorainete tootmise ettevalmistus praegu alles algab. Kui meie sektorisse jõuab see kriis viitega, mis võib juhtuda näiteks juuni-juuli-august, siis me oleme selleks juba valmis, et meil on meetmed, mille kaudu leevendada võimalikku finantsvõimekuse langust.

Seda, et Euroopa Liidus võiks hakata piiratama toiduainete transporti, Aller ei usu.

Alleri hinnangul on maaeluministeerium suutnud koroonakriisile hästi reageerida, kuna olemas on kogemus sigade Aafrika katkust ja listeeriabakteri levikust. "Mina leian, et ministeerium ja ministeeriumi allasutused on sellest õppinud. Meil on valmisolek reageerida väga kiiresti, kui tekivad mingid muud mured ja me oleme kogu aeg jälginud toiduohutust ja selle toiduohutuse taustal ka inimese tervist," sõnas Aller.