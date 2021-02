VIDEO | Lund pole enam kuhugi panna! Mida arvab lumeuputusest pealinna teid hooldav sahajuht?

Toimetas: Laura Kalam Video: Kiur Kaasik Montaaž: Georg Madis Puhm

Viimastel päevadel on talv meid kostitanud paksu lumesajuga. Rõõmustab see küll kõiki suusasõpru, kuid tänavatel liiklejatele tekitab see parajat peavalu. Tallinna tänavatele toob selline ilm ligi sadakond hooldusmasinat ning vilgas töö kestab ööpäevaringselt ka käsibrigaadidel. Vaata videost, kuidas näeb välja sahajuht Tõnu Pontuse tööpäev.