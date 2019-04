VIDEO | Loodava valitsuse vastane: liigume Poola ja Ungari poole, sellist elu me ei taha

Loodava valitsuse koalitsioonilepingu hääletamise eel riigikogu ees protesteerinud liikumise "Jah vabadusele!" eestvedaja ütles enne hääletust Delfile, et täna on viimane võimalus ennetada valitsuse loomist EKRE-ga.

Ta kinnitas, et meeleavaldused jätkuvad ka pärast tänast. "Pärast hääletust tuleb võidelda millegagi, mis on paigal. Aga loomulikult jätkame pärast seda oma tegevust," lubas Anton.

Küsimusele, mida on EKRE nii halvasti teinud, et erakonnale ei tohiks üldse anda võimalust valitseda ja ehk teeb EKRE koos Keskerakonna ja Isamaaga hea valitsuse ning viivad Eesti õiges suunas, vastas Anton, et tal on seda väga raske uskuda. "Vaadates seda, mis on rohkem kui viimased kuu aega toimunud, seda, mida ja kuidas ütlevad EKRE juhtfiguurid, siis mul on väga raske näha, kuidas sealt saab tulla valitsus, mis viib Eestit edasi," leidis Anton.

"Kui inimene, kes saab rahandusministriks, ise tunnistab, et ta ei oska matemaatikat, kes teatab, et nemad ei usalda ühtegi inimest, kes seal ministeeriumis enne on olnud," viitas Anton Martin Helmele. "Mul on väga kurb seda vaadata ja on raske uskuda, et sealt saab midagi paremaks minna," sõnas Anton.

"Lisaks kogu see retoorika, mis ei ole mingilgi määral leevenenud, vaid iga nädalaga tundub, et läheb järjest hullemaks. Jüri Ratas isegi enam ei vabanda. Kui see ongi meie edaspidine elu järgnevatel aastatel, siis mina sellist elu ei taha," lisas ta.