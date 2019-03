VIDEO | Lihtsalt uitmõte? Savisaar flirdib ideega Euroopa Parlamenti kandideerida

"Ma olen rääkinud inimestega sellest, et võib-olla oleks ka minul aeg kandideerida Brüsselisse ja Euroopa Liidu parlamenti," arutleb ta videos. Ta meenutab Balti ketti ja leiab, et ka Euroopa Parlamendis võiks luua Balti fraktsiooni.

Et ta ka reaalselt kandideeriks, Savisaar ei ütle. Samas tekiks ka küsimus, kelle nimekirjas? Varasemalt on poliitringkondades olnud juttu, et ehk oleks Savisaarel ühisosa EKREga, ent teatavasti on viimased oma nimekirja avaldanud, seal teda pole. Ka pole Savisaart Keskerakonna nimekirjas. Üks variant on alati ka üksikkandidaadina kandideerida, ent nagu ka 2017. aasta kohalikud valimised näitasid, pole Savisaare toetus enam see, mis varem.

Delfi küsis Savisaarelt võimaliku kandideerimise kohta ka veebruari keskel. "Kuulge, see on nii igav rääkida kogu aeg mingitest valimistest ja kandideerimisest. See ei ole minu huvi," kostis Savisaar vastuseks selle kohta esitatud küsimusele.

Viimane päev kandidaatide registreerimiseks on 6. aprill. Enne kandidaatide esitamist peavad erakonnad ja üksikkandidaadid tasuma kautsjoni, mis neil valimistel on 2700 eurot iga kandidaadi kohta. Valimised ise toimuvad 26. mail.