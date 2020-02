VIDEO | Lavly Perling teenetemärgist: aitäh kriitikutele! Konstruktiivne kriitika viib edasi

Perling sõnas Delfile, et tunnustus pole vaid talle - ta peab tänama nii kolleege, perekonda kui ka sõpru. "Aitäh ka kriitikutele. Konstruktiivne kriitika viib edasi," lausus ta.

Mõni aeg tagasi lõppes Perlingu ametiaeg peaprokurörina. Prokuratuurist aga lahkub ta nüüd lõplikult. Eile allkirjastasid Eesti Idapartnerluse Keskus ja ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) vastastikuse mõistmise memorandumi "Õigusriigi reformide toetamine Ukrainas politsei, riigiprokuratuuri ja hea valitsemistava valdkonnas (PRAVO Police)". Eesti põhisuunaks saab abistamine ja nõustamine prokuratuuri reformimise abipaketi raames, mida hakkab koordineerima just Perling.

"Elu ongi põnev, nagu Jaapani aed. Ettepoole ei näe, aga tagasivaates ilus. Eks näis, mis järgmised aastad toovad. Igal juhul lähen ma rahuliku südamega ja hea meelega, samas loomulikult hoian pöialt oma kolleegidele ja asutusele, kuhu 20 aastat olen pühendunud," arutles Perling prokuratuurile viidates.

Mis uue töö sisu täpsemalt olema hakkab? "Iga päev alles täpsustub. Ukraina prokuratuuri juhtkonna nõustamine nende reformi läbiviimisel. Otsused peavad tegema nemad," märkis ta ja tõi välja, et näiteks tegeletakse digimenetluse arenguga. Ta lisas, et ukrainlastega on kindlasti jagada meie edulugusid, aga samas ka väiksemaid tagasilööke ja õppetunde.